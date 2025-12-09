Monaco–Galatasaray | spareggio di fuoco al Louis II per la Champions
Allo Stade Louis II va in scena una sfida dal peso specifico enorme per la nuova Champions League: il Monaco ospita il Galatasaray nel matchday 6 della fase a lega, con entrambe le squadre in piena corsa per un piazzamento che tenga vive le speranze di accesso alla fase a eliminazione. I monegaschi arrivano all’appuntamento al 23° posto in classifica, reduci da un 2-2 amaro sul campo del Pafos, mentre i turchi occupano il 14° posto dopo la sconfitta di misura contro l’Union Saint-Gilloise. Momento del Monaco. Il Monaco vive una situazione paradossale: la squadra riesce quasi sempre a restare in partita e a creare occasioni, ma fatica a chiudere i conti e a proteggere il risultato fino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Monaco-Galatasaray (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Monaco-Galatasaray: Osimhen è una sentenza
