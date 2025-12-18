Frosinone niente isola pedonale per domenica 21 dicembre

Il Comune di Frosinone ha annunciato la sospensione dell’Area Pedonale in via Aldo Moro per domenica 21 dicembre 2025, con l’obiettivo di facilitare gli acquisti natalizi e migliorare la circolazione. La decisione, adottata tramite ordinanza, mira a rendere più agevoli le visite ai negozi e a creare un’atmosfera più fluida durante le festività.

© Frosinonetoday.it - Frosinone, niente isola pedonale per domenica 21 dicembre Con apposita ordinanza dirigenziale, il Comune di Frosinone ha disposto la sospensione dell’Area Pedonale in via Aldo Moro per la giornata di domenica 21 dicembre 2025, una scelta adottata per permettere e favorire gli acquisti di Natale, agevolando la circolazione e l’accesso alle attività. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 6 e domenica 7 dicembre Leggi anche: Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 13 e domenica 14 dicembre Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Frosinone, isola pedonale in via Moro: chiesto lo stop per le feste - È questa l’ultima richiesta avanzata dai commercianti di via Aldo Moro durante la riunione di lunedì sera con l’assessore alle Attività ... ilmessaggero.it Frosinone, Isola pedonale nel centro storico. I negozianti: «Così non va» - Se i commercianti della parte bassa della città, in particolare di via Aldo Moro, sono sul piede di guerra, anche quelli della parte alta e di corso della Repubblica si ... ilmessaggero.it Isola del Liri (Frosinone) Cascata Grande e Castello Boncompagni Viscogliosi La Cascata Grande è formata dal braccio di sinistra del fiume Liri, è alta circa 27 metri: una delle poche cascate a trovarsi nel centro storico di una città, unica in Italia e in ambito eu - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.