Natale a Formia | isola pedonale in centro e parcheggi gratuiti durante le feste
Isola pedonale in via Vitruvio e parcheggi a strisce blu gratuiti nel periodo natalizio. E’ questo un provvedimento voluto dall’amministrazione di Formia nell’ambito di un piano più ampio di valorizzazione del centro cittadino e di sostegno al commercio locale.Queste iniziative nascono dal. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
