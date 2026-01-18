Isola dell’amore irraggiungibile chiuso il pontile sul Po | Incredibile avete una perla ma ci siamo dovuti fermare

L’Isola dell’Amore, celebre destinazione nel Delta del Po, rimane inaccessibile da alcuni giorni a causa della chiusura del pontile di collegamento. Situata nel comune di Goro, questa realtà rappresenta un punto di interesse per molti visitatori, ma attualmente non è possibile raggiungerla. Restano in attesa aggiornamenti le persone che desiderano scoprire questa perla naturale, simbolo di un territorio ricco di storia e biodiversità.

Goro (Ferrara), 18 gennaio 2026 – È ormai da giorni irraggiungibile l’Isola dell’Amore, paradiso del turismo che si trova nell’estremo lembo del Delta, nel comune di Goro. L’attracco lungo il fiume Po, che viene usato dal traghetto per caricare i turisti e portarli a destinazione oltre quel braccio d’acqua, è stato chiuso. Senza il pontile con l’imbarcazione a fare la spola, ‘salta’ il collegamento tra l’isola – che si trova nella sponda dell’Emilia Romagna del parco del Delta del Po – e la riva veneta, in particolare il territorio di Ariano Polesine che ha competenza per la piattaforma usata per poter salire a bordo del traghetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

