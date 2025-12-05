Il rapporto Censis dice ciò che ci aspettavamo | siamo poveri e senza ambizioni Ma ci resta un po’ di sesso

L’uscita del Rapporto Censis, a dicembre di ogni anno, per me è un momento di interesse e di curiosità. La maggior parte delle cose dette nel rapporto sono arcinote, ma almeno c’è una lettura sociale ed etica che un tempo era frequente e che ora nessuno fa più. Soprattutto, anche se a tratti mi pare non proprio scientifico, il rapporto Censis utilizza un linguaggio fatto di metafore forti e con un certo grado di giudizio morale. Ma, ripeto, di questi tempi è almeno un diversivo rispetto al piattume generale. E allora veniamo a quello di quest’anno, il 59esimo. In sintesi, dice, appunto, cose che ci aspettavamo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il rapporto Censis dice ciò che ci aspettavamo: siamo poveri e senza ambizioni. Ma ci resta un po’ di sesso

