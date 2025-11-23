Cristiano Ronaldo ma cosa hai fatto!? Gol numero 954 in carriera con una rovesciata clamorosa Perla incredibile dell’ex Juventus – VIDEO

Cristiano Ronaldo ha segnato il gol numero 954 in carriera. Ecco la perla incredibile dell’ex Juventus in rovesciata – VIDEO. Il tempo passa per tutti, ma sembra aver dimenticato l’indirizzo di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese continua a riscrivere la storia e le leggi della fisica, regalando l’ennesima perla di una carriera leggendaria. Nel match di Saudi Pro League contro l’ Al-Khaleej Saihat, vinto per 4-1 dall’Al-Nassr, la copertina è tutta per il cinque volte Pallone d’Oro, autore di una rete destinata a fare il giro del mondo. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Best caption wins!? pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cristiano Ronaldo, ma cosa hai fatto!? Gol numero 954 in carriera con una rovesciata clamorosa. Perla incredibile dell’ex Juventus – VIDEO

Leggi anche questi approfondimenti

Cristiano Ronaldo ha vissuto un’esperienza per lui assolutamente unica quando è entrato nella sala della cena organizzata da Donald Trump alla Casa Bianca. Le immagini: https://fanpa.ge/HfQok - facebook.com Vai su Facebook

? Del Piero : "You can never see Cristiano Ronaldo as a problem." Vai su X

L’ultimo record di Cristiano Ronaldo: a picco nei consensi dopo l’espulsione di Dublino e l’incontro con Trump e bin Salman - In una settimana il fuoriclasse portoghese finisce nel mirino della stampa per comportamenti in campo e politici discutibili ... Riporta ilfattoquotidiano.it

La sorella di Cristiano Ronaldo si sfoga: “Mi ricorda come Cristo fu tradito da Giuda” - Katia Aveiro, una delle due sorelle di Cristiano Ronaldo, pubblica un lungo video in cui si sfoga per quello che è successo nelle ultime ore ... Come scrive fanpage.it

Ronaldo rischia la squalifica ai Mondiali 2026 dopo il cartellino rosso per la folle gomitata a O’Shea: deriso dal pubblico irlandese - Follia di Cristiano Ronaldo, che con una gomitata rischia di aver rovinato la sua ultima apparizione ai Mondiali. Lo riporta ilfattoquotidiano.it