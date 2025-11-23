Cristiano Ronaldo ma cosa hai fatto!? Gol numero 954 in carriera con una rovesciata clamorosa Perla incredibile dell’ex Juventus – VIDEO

23 nov 2025

Cristiano Ronaldo ha segnato il gol numero 954 in carriera. Ecco la perla incredibile dell’ex Juventus in rovesciataVIDEO. Il tempo passa per tutti, ma sembra aver dimenticato l’indirizzo di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese continua a riscrivere la storia e le leggi della fisica, regalando l’ennesima perla di una carriera leggendaria. Nel match di Saudi Pro League contro l’ Al-Khaleej Saihat, vinto per 4-1 dall’Al-Nassr, la copertina è tutta per il cinque volte Pallone d’Oro, autore di una rete destinata a fare il giro del mondo. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Best caption wins!? pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Cristiano Ronaldo, ma cosa hai fatto!? Gol numero 954 in carriera con una rovesciata clamorosa. Perla incredibile dell'ex Juventus – VIDEO

