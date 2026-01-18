Isabella Hammad l’eco della Storia esonda fuori scena
Isabella Hammad è una scrittrice nota per il suo stile sobrio e riflessivo. La sua narrativa affronta temi storici e culturali, offrendo una prospettiva precisa e ben documentata. In questo articolo si analizza il suo percorso letterario e il modo in cui la sua scrittura contribuisce a mantenere vivo il dialogo con il passato, senza eccessi o sensazionalismi.
Nel 1983, la rivista «Granta» pubblicò per la prima volta la lista dei venti migliori scrittori inglesi sotto i quarant’anni: era, ai tempi, una proposta innovativa, non una hit parade,. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
