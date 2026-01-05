ENTRA IL FANTASMA di Isabella Hammad | recensione

Marsilio Editori ci presenta l’ultimo e toccante romanzo della scrittrice anglo-palestinese Isabella Hammad. Entra il fantasma, tradotto dall’inglese da Maurizia Balmelli, cerca di raccontare la drammatica situazione in Palestina attraverso il teatro e il suo autore più rappresentativo, William Shakespeare. Trama. L’attrice anglo-palestinese Sonia Nasir sta attraversando un periodo personale di profonda crisi: dopo la fine del suo matrimonio, ha intrapreso una relazione tossica con il regista Harold e la sua carriera teatrale si è arenata in ruoli piccoli e non soddisfacenti. Per questo motivo, decide di allontanarsi per un po’ da Londra per raggiungere la sorella Haneen a Haifa, in Israele. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

