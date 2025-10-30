Isabella dopo UeD | fango su Christian e Gemma e la verità sulla relazione fuori
Tra i volti di questa edizione di Uomini e Donne che hanno generato maggiore scalpore c’è, sicuramente, quello di Isabella. La dama in una scorsa puntata di UeD ha preso la decisione di abbandonare la trasmissione, a seguito di alcune discussioni molto accese con Christian, adducendo come motivazione il fatto di aver trovato una persona al di fuori. In tanti non hanno creduto a questa cosa, dunque, adesso la dama ha deciso di fare chiarezza. Nel corso di un’intervista, Isabella ha raccontato la verità sulla sua situazione sentimentale, e poi ha insultati alcuni protagonisti del programma, primo tra tutti Christian, ma poi ha mosso delle accuse molto pesanti anche contro Gemma Galgani e Marina. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Isabella Rossellini, ritorno in campagna dopo il red carpet di Roma - facebook.com Vai su Facebook
Isabella July accusa Cosimo Dadorante, corteggiatore di Tina a UeD: “Mi consigliò di fare interviste a pagamento” - Si arricchisce di un nuovo “episodio” la curiosa vicenda dell’intervista mai rilasciata per la quale Isabella July, dama del trono over di Uomini e Donne, aveva chiesto un compenso di 500 euro. Lo riporta fanpage.it
Isabella lascia Uomini e Donne dopo scontro con Christian/ Una persona fuori fa battere il cuore alla dama - Isabella lascia il trono over di Uomini e Donne dopo uno scontro con il cavaliere Christian: poi annuncia di aver conosciuto un'altra persona. Riporta ilsussidiario.net