Isabella dopo UeD | fango su Christian e Gemma e la verità sulla relazione fuori

Tra i volti di questa edizione di Uomini e Donne che hanno generato maggiore scalpore c’è, sicuramente, quello di Isabella. La dama in una scorsa puntata di UeD ha preso la decisione di abbandonare la trasmissione, a seguito di alcune discussioni molto accese con Christian, adducendo come motivazione il fatto di aver trovato una persona al di fuori. In tanti non hanno creduto a questa cosa, dunque, adesso la dama ha deciso di fare chiarezza. Nel corso di un’intervista, Isabella ha raccontato la verità sulla sua situazione sentimentale, e poi ha insultati alcuni protagonisti del programma, primo tra tutti Christian, ma poi ha mosso delle accuse molto pesanti anche contro Gemma Galgani e Marina. 🔗 Leggi su Tutto.tv

