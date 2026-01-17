Iran Khamenei ammette la strage manifestanti | Migliaia di morti in modo disumano e brutale

Il leader iraniano Ali Khamenei ha riconosciuto per la prima volta la morte di migliaia di manifestanti durante le recenti proteste, descrivendo alcune uccisioni come disumane. Questa ammissione segna un punto di svolta nelle dichiarazioni ufficiali sul conflitto interno in Iran, evidenziando la gravità della repressione e l’impatto delle recenti tensioni sociali nel paese.

Iran, Khamenei accusa Trump: i morti sono colpa sua, ma ammette che sono migliaia - Torna a parlare in pubblico la guida suprema Khamenei e lo fa oggi sabato 17 gennaio a Teheran approfittando della celebrazione dell' Eid al- tg.la7.it

Iran, il regime fa una strage: oltre 2.000 i morti: spari sulla folla e milizie negli ospedali - Ma anche un nuovo giorno di brutale repressione, sangue, violenze e arresti. ilmessaggero.it

Iran, Khamenei accusa Trump: i morti sono colpa sua, ma ammette che sono migliaia - facebook.com facebook

Iran, Khamenei: «Trump è un criminale, responsabile delle vittime nel Paese». Esplosioni avvertite a Teheran x.com

