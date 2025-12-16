Trascrizione dei verbali del consiglio comunale di Perugia assegnato l’appalto biennale

Il Comune di Perugia ha ufficialmente rinnovato l’appalto per la trascrizione dei verbali delle sedute del consiglio comunale, garantendo il servizio per i prossimi due anni. Questa decisione mira a migliorare la documentazione e la trasparenza delle attività istituzionali, assicurando una registrazione accurata delle deliberazioni e delle discussioni svolte durante le riunioni.

Il Comune di Perugia ha rinnovato il servizio di trascrizione delle sedute del consiglio comunale per i prossimi due anni. Con una determinazione dirigenziale, l’amministrazione ha affidato l’incarico, che permette di trasformare in verbali di testo le registrazioni audio delle assemblee. Perugiatoday.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. CONSIGLIO COMUNALE Venerdì 28 Novembre 2025 ORE 1830 Video CONSIGLIO COMUNALE Venerdì 28 Novembre 2025 ORE 1830 Video CONSIGLIO COMUNALE Venerdì 28 Novembre 2025 ORE 1830 Bergamo, i verbali del consiglio comunale diventano «intelligenti» - Tenersi aggiornati sulle delibere discusse in Consiglio comunale a Bergamo sarà infatti più semplice e veloce. bergamo.corriere.it Caos consiglio comunale Ecco il giorno della verità - Prevista per oggi la riunione della Commissione presieduta da Gargiulo per un’ultima verifica delle trascrizioni dei verbali inviati dai seggi Oggi il Comune di Pistoia conoscerà finalmente la ... lanazione.it Golee. . Quanto tempo perdi ogni anno a cercare verbali, ricostruire chi era presente o scrivere tutto da zero Con la nuova funzione Assemblee di Golee pianifichi tutto in pochi click, inviti i soci, raccogli le presenze e generi automaticamente il verbale finale. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.