L’Inter affronta l’Arsenal nella settima giornata di Champions League 20252026. La partita, valida per il girone unico, vede i nerazzurri impegnati a conquistare i tre punti per mantenere vive le speranze di qualificazione diretta agli ottavi. Nonostante gli inglesi siano già qualificati, i padroni di casa devono ottenere una vittoria per migliorare la propria posizione in classifica. Ecco le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro.

Gara valida per la settima giornata del girone unico di Champions League 20252026. Contro gli inglesi già qualificati, i nerazzurri devono vincere per garantirsi il piazzamento tra le prime otte che accederanno direttamente agli ottavi. Inter vs Arsenal si giocherà martedì 20 gennaio 2026 alle ore 21 presso lo stadio Meazza. INTER VS ARSENAL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo aver conquistato il platonico titolo di Campioni d’Inverno in campionato, i nerazzurri sperano era di strappare direttamente la qualificazione agli ottavi, senza passare per gli spareggi. L’inizio del cammino nella massima competizione è stato perfetto con quattro vittorie consecutive contro Ajax, Slavia Praga, Union Sg e Kairat, ma poi la squadra di Chivu è andata incontro a due ko contro Atletico Madrid e Liverpool, che hanno un pò compromesso la classifica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Inter vs Arsenal, settima giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Copenhagen-Napoli, settima giornata della Champions League 20252026, è una sfida importante per le ambizioni dei partenopei di qualificarsi ai playoff. La partita, in programma in Danimarca, vedrà due squadre che cercano punti fondamentali per mantenere vive le speranze di avanzamento. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro.

