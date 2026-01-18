Copenhagen-Napoli settima giornata Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Copenhagen-Napoli, settima giornata della Champions League 20252026, è una sfida importante per le ambizioni dei partenopei di qualificarsi ai playoff. La partita, in programma in Danimarca, vedrà due squadre che cercano punti fondamentali per mantenere vive le speranze di avanzamento. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro.

Gara valida per la settima giornata del girone unico di Champions League 20252026. Per accedere almeno ai playoff i partenopei dovranno uscire vincitori dalla insidiosa trasferta in Danimarca dove li attende un avversario anch'esso all'ultima spiaggia. Copenhagen-Napoli si giocherà martedì 20 gennaio 2026 alle ore 21 presso il Parken Stadion di Copenhagen. COPENHAGEN-NAPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I danesi hanno debuttato pareggiando 2-2 contro il Bayer Leverkusen, poi sono arrivate le tre sconfitte consecutive contro Qarabag, Borussia Dortmund e Tottenham, che sembravano aver compromesso il cammino.

