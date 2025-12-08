Inter vs Liverpool sesta giornata Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la sesta giornata del girone unico di Champions League 20252026. Si prevede spettacolo tra le due protagoniste della competizione che vanno a caccia della qualificazione diretta agli ottavi. Inter vs Liverpool si giocherà martedì 9 dicembre 2025 alle ore 21 presso lo stadio Meazza. INTER VS LIVERPOOL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Per le prime quattro partite i nerazzurri sono stati praticamente perfetti, annichilendo Ajax, Slavia Praga, Union Sg e Kairat. Poi è arrivata la sconfitta in casa dell’Atletico Madrid, che ha allontanato la squadra di Chivu dal primo posto, non dalla qualificazione diretta agli ottavi, che resta un obiettivo alla portata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
