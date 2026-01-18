Inter Lautaro Martinez da record e Pio Esposito in crescita | la coppia d’attacco che fa volare i nerazzurri
L’Inter continua a sorprendere con Lautaro Martinez in forma, segnando un gol decisivo contro l’Udinese. Pio Esposito mostra progressi costanti, contribuendo alla crescita della squadra. La vittoria per 1-0 al Bluenergy Stadium sottolinea la solidità dell’attacco nerazzurro e la determinazione del gruppo. Questi giovani talenti rappresentano una delle chiavi per il successo dell’Inter nella stagione in corso.
L’ Inter espugna il Bluenergy Stadium battendo l’ Udinese 1-0 grazie al solito Lautaro Martinez. Il ragazzo di Bahía Blanca mette la sua firma per la undicesima volta in Serie A, confermandosi capocannoniere e trascinando i nerazzurri al nono risultato utile consecutivo (otto vittorie e un pareggio). Ad accendere questa Inter è anche la “PioLa”, la connessione offensiva tra Lautaro e Pio Esposito. Con un capitano in forma smagliante e il giovane attaccante sempre più coinvolto, Chivu può guardare al futuro con fiducia. Lautaro Martinez, un Toro da record. È il sigillo del capitano, che tiene l’Inter in corsa per lo scudetto e ribadisce una legge ormai chiara: quando Lautaro segna, l’Inter gira. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Leggi anche: Lautaro da record, il Toro si accende con Pio Esposito: è nata una nuova coppia d’attacco all’Inter? I numeri che Chivu dovrà attenzionare
Leggi anche: Inter, Pio Esposito incide: Chivu scopre la coppia con Lautaro
Lautaro trascina l'Inter: Udinese battuta 1-0; Inter, Pio Esposito da record in Serie A! Nessuno meglio di lui in questa statistica; Inter, la Pi-La è carica: il graffio di Lautaro (su assist di Pio) stende l'Udinese; Udinese-Inter, orari e dove vederla in TV.
Inter, Lautaro Martinez da record! Numeri straordinari e leadership a tutto campo dell’argentino. Il focus - Il focus sull’attaccante nerazzurro Il 2026 di Lautaro Martinez è iniziato esattamente come si era concluso il 2025: co ... calcionews24.com
Udinese - Inter finisce 0-1 con il gol di Lautaro al 20' - Squadra di Chivu che domina nel primo tempo, subito aggressiva, creando occasioni con Lautaro Martinez, e con Di Marco che sfio ... rainews.it
Le pagelle di Udinese-Inter 0-1: Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito coppia del gol, delude Karlstrom - 1 con le pagelle della partita: il migliore è senza dubbio Lautaro Martinez, che segna un altro gol decisivo ... eurosport.it
Pio-Lautaro o Lautaro-Pio. Il risultato non cambia: 1-0 per l’Inter, come a Bergamo o mercoledì scorso con il Lecce - facebook.com facebook
Lautaro: "Sì, senza dubbio per me oggi la Champions con l'Inter è un’ossessione perché siamo stati così vicini e non siamo riusciti a farcela. Più che altro la finale col City più che quella contro il PSG, dove non c’è stata partita. Quella è difficile da commentare, x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.