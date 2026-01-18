Inter Lautaro Martinez da record e Pio Esposito in crescita | la coppia d’attacco che fa volare i nerazzurri

L’Inter continua a sorprendere con Lautaro Martinez in forma, segnando un gol decisivo contro l’Udinese. Pio Esposito mostra progressi costanti, contribuendo alla crescita della squadra. La vittoria per 1-0 al Bluenergy Stadium sottolinea la solidità dell’attacco nerazzurro e la determinazione del gruppo. Questi giovani talenti rappresentano una delle chiavi per il successo dell’Inter nella stagione in corso.

L’ Inter espugna il Bluenergy Stadium battendo l’ Udinese 1-0 grazie al solito Lautaro Martinez. Il ragazzo di Bahía Blanca mette la sua firma per la undicesima volta in Serie A, confermandosi capocannoniere e trascinando i nerazzurri al nono risultato utile consecutivo (otto vittorie e un pareggio). Ad accendere questa Inter è anche la “PioLa”, la connessione offensiva tra Lautaro e Pio Esposito. Con un capitano in forma smagliante e il giovane attaccante sempre più coinvolto, Chivu può guardare al futuro con fiducia. Lautaro Martinez, un Toro da record. È il sigillo del capitano, che tiene l’Inter in corsa per lo scudetto e ribadisce una legge ormai chiara: quando Lautaro segna, l’Inter gira. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

