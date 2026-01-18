Segui in tempo reale Inter Juventus Women, valida per la decima giornata di Serie A Women. La partita vede in campo Girelli e Krumbiegel, con aggiornamenti su sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live. Un confronto importante tra due squadre che si sfidano in un incontro di grande interesse per il campionato femminile italiano. Restate aggiornati per tutte le novità sul match.

di Mauro Munno Inter Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la decima giornata di Serie A Women. Decima partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha cominciato il suo 2026 conquistando la Supercoppa. Le bianconere fanno visita all’ Inter in una gara che è un crocevia importantissima per la rincorsa allo scudetto di entrambe le squadre. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 15.30 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Inter Juventus Women 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inter Juventus Women LIVE: Girelli e Krumbiegel dal 1?

Pagelle St. Polten Juventus Women: riecco Krumbiegel, Girelli di rigore e velo, Pinto trascinatrice VOTI

Le pagelle di St. Polten-Juventus Women offrono un'analisi dettagliata delle protagoniste del match di Champions League. Tra rientri importanti, gol decisivi e prestazioni di rilievo, il confronto mette in luce le figure chiave di questa quarta giornata europea, evidenziando le prestazioni individuali e collettive delle squadre coinvolte.

St. Polten Juventus Women 0-2 LIVE: Girelli raddoppia dal dischetto

La Juventus Women affronta lo St. Polten nella quinta giornata di Women's Champions League, con l'obiettivo di consolidare la posizione in classifica. Segui in tempo reale la cronaca del match, con sintesi, moviola, tabellino e risultato aggiornato, mentre le bianconere cercano di ottenere un risultato positivo in trasferta.

