Pagelle St Polten Juventus Women | riecco Krumbiegel Girelli di rigore e velo Pinto trascinatrice VOTI
Le pagelle di St. Polten-Juventus Women offrono un'analisi dettagliata delle protagoniste del match di Champions League. Tra rientri importanti, gol decisivi e prestazioni di rilievo, il confronto mette in luce le figure chiave di questa quarta giornata europea, evidenziando le prestazioni individuali e collettive delle squadre coinvolte.
di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la quarta giornata di Champions League: pagelle St. Polten Juventus Women. I voti e i giudizi alle protagoniste della quarta giornata di Women’s Champions League: pagelle St. Polten Juventus Women. LA SINTESI DELLA PARTITA. Peyraud-Magnin 6 – No parate, attenta in un paio di letture Krumbiegel 7.5 – Finalmente trova una prestazione in linea con quello che è in grado di apportare e che sembrava non essere più in grado di dare. E anche il gol Calligaris 6.5 – Serenamente Harviken 6.5 – Come Calligaris Carbonell 6.5 – Spinge come d’abitudine. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Pagelle St. Polten Juventus Women: TOP e FLOP dopo il primo tempo
St Polten-Juventus Women 0-5, le PAGELLE: i voti alle protagoniste - I voti alle protagoniste della sfida di Women's Champions League. Secondo ilbianconero.com
