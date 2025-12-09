Pagelle St Polten Juventus Women | riecco Krumbiegel Girelli di rigore e velo Pinto trascinatrice VOTI

Le pagelle di St. Polten-Juventus Women offrono un'analisi dettagliata delle protagoniste del match di Champions League. Tra rientri importanti, gol decisivi e prestazioni di rilievo, il confronto mette in luce le figure chiave di questa quarta giornata europea, evidenziando le prestazioni individuali e collettive delle squadre coinvolte.

Peyraud-Magnin 6 – No parate, attenta in un paio di letture Krumbiegel 7.5 – Finalmente trova una prestazione in linea con quello che è in grado di apportare e che sembrava non essere più in grado di dare. E anche il gol Calligaris 6.5 – Serenamente Harviken 6.5 – Come Calligaris Carbonell 6.5 – Spinge come d'abitudine.