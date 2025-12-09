St Polten Juventus Women 0-2 LIVE | Girelli raddoppia dal dischetto

La Juventus Women affronta lo St. Polten nella quinta giornata di Women's Champions League, con l'obiettivo di consolidare la posizione in classifica. Segui in tempo reale la cronaca del match, con sintesi, moviola, tabellino e risultato aggiornato, mentre le bianconere cercano di ottenere un risultato positivo in trasferta.

di Mauro Munno St. Polten Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quinta giornata di Women’s Champions League. La Juventus Women, reduce dal pareggio nello scontro diretto con la Roma, si prepara ad affrontare la 5ª giornata del League Stage di Women’s Champions League in una partita che può consegnare la qualificazione ai playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE St. Polten Juventus Women 0-2: sintesi e moviola. 43? Gol Girelli – Rigore angolatissimo, Schluter intuisce ma non arriva 42? Rigore per la Juventus Women – Nella precedente azione Krizaj ha toccato il pallone col braccio largo in area. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com