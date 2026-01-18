Inter Juventus Women 1-2 LIVE | Milinkovic ribalta le bianconere

Segui la cronaca in tempo reale di Inter Juventus Women, partita valida per la decima giornata di Serie A Women. La sfida si è conclusa con un risultato di 2-1, grazie alla rimonta di Milinkovic. Ti forniremo sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti sul match, offrendo un quadro completo e preciso dell'incontro.

di Mauro Munno Inter Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la decima giornata di Serie A Women. Decima partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha cominciato il suo 2026 conquistando la Supercoppa. Le bianconere fanno visita all’ Inter in una gara che è un crocevia importantissima per la rincorsa allo scudetto di entrambe le squadre. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juventus Women 1-2: sintesi e moviola. 36? Gol Milinkovic – Questa volta è l’Inter a colpire sugli sviluppi di corner. Milinkovic prende il tempo in area e sovrasta tutte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Inter Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A Women delle bianconere

Ecco le informazioni su come seguire in diretta streaming e in TV la partita di Serie A Women tra Inter e Juventus Women, allenate da Canzi. Scopri i metodi disponibili per assistere al match, con dettagli su piattaforme e orari, per seguire con comodità e attenzione l'incontro tra le due squadre.

Juventus Women Roma Supercoppa 2-1 LIVE: Girelli porta avanti le bianconere

Segui in tempo reale la partita tra Juventus Women e Roma, valida per la Supercoppa italiana. La sfida si conclude con il risultato di 2-1, con Girelli che apre le marcature per le bianconere. Di seguito, una sintesi dettagliata, analisi e aggiornamenti sul match, per offrire un quadro completo di quanto accaduto sul campo.

La classifica di Serie A dopo: Udinese-Inter 0-1 Napoli-Sassuolo 1-0 Cagliari-Juventus 1-0 x.com

