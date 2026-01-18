India gets Trump’s invite to join Board of Peace on Gaza source says
L'India ha ricevuto un invito da parte dell'ex presidente Donald Trump a partecipare al suo
NEW DELHI, Jan 18 (Reuters) - India has received an invitation from U.S. President Donald Trump to join his “Board of Peace” initiative that is aimed at resolving global conflicts, beginning with Gaza, a senior Indian government official said on Sunday. It was not clear whether India would join the initiative. Its foreign ministry did not immediately respond to a request for comment. The invitation to India comes as ties between New Delhi and Washington are under strain due to the failure to secure a trade deal that would lower tariffs on India’s exports to the U.S. that are facing a levy of 50% currently, among the highest in the world. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Pakistan receives US invitation to join Board of Peace on Gaza
Il Pakistan ha ricevuto un invito dagli Stati Uniti a partecipare al Board of Peace per Gaza, secondo fonti ufficiali. La proposta rappresenta un passo importante nel dialogo internazionale sulla regione, con l’obiettivo di favorire iniziative di pace e stabilità. La decisione sarà valutata dalle autorità pakistane, che continueranno a monitorare la situazione e a collaborare con gli altri attori coinvolti.
Trump annuncia i nomi del Board of Peace per Gaza
Donald Trump ha comunicato i nomi dei membri del Board of Peace per Gaza, un organismo istituito nella seconda fase dell’accordo tra Israele e Hamas. Questo consiglio ha il compito di facilitare la gestione e la stabilità nella Striscia di Gaza, nel rispetto degli impegni presi. La nomina dei componenti rappresenta un passo importante nel processo di dialogo e cooperazione tra le parti coinvolte.
Trump On India News | Trump Invites India To Be Part Of Gaza's Board Of Peace, Say Sources
Shein India - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.