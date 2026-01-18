L'India ha ricevuto un invito da parte dell'ex presidente Donald Trump a partecipare al suo

NEW DELHI, Jan 18 (Reuters) - India has received an invitation from U.S. President Donald Trump to join his “Board of Peace” initiative that is aimed at resolving global conflicts, beginning with Gaza, a senior Indian government official said on Sunday. It was not clear whether India would join the initiative. Its foreign ministry did not immediately respond to a request for comment. The invitation to India comes as ties between New Delhi and Washington are under strain due to the failure to secure a trade deal that would lower tariffs on India’s exports to the U.S. that are facing a levy of 50% currently, among the highest in the world. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - India gets Trump’s invite to join Board of Peace on Gaza, source says

Pakistan receives US invitation to join Board of Peace on Gaza

Il Pakistan ha ricevuto un invito dagli Stati Uniti a partecipare al Board of Peace per Gaza, secondo fonti ufficiali. La proposta rappresenta un passo importante nel dialogo internazionale sulla regione, con l’obiettivo di favorire iniziative di pace e stabilità. La decisione sarà valutata dalle autorità pakistane, che continueranno a monitorare la situazione e a collaborare con gli altri attori coinvolti.

Trump annuncia i nomi del Board of Peace per Gaza

Donald Trump ha comunicato i nomi dei membri del Board of Peace per Gaza, un organismo istituito nella seconda fase dell’accordo tra Israele e Hamas. Questo consiglio ha il compito di facilitare la gestione e la stabilità nella Striscia di Gaza, nel rispetto degli impegni presi. La nomina dei componenti rappresenta un passo importante nel processo di dialogo e cooperazione tra le parti coinvolte.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Trump On India News | Trump Invites India To Be Part Of Gaza's Board Of Peace, Say Sources

Shein India - facebook.com facebook