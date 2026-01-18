pakistan receives us invitation to join board of peace on gaza

Il Pakistan ha ricevuto un invito dagli Stati Uniti a partecipare al Board of Peace per Gaza, secondo fonti ufficiali. La proposta rappresenta un passo importante nel dialogo internazionale sulla regione, con l’obiettivo di favorire iniziative di pace e stabilità. La decisione sarà valutata dalle autorità pakistane, che continueranno a monitorare la situazione e a collaborare con gli altri attori coinvolti.

Jan 18 (Reuters) - Pakistan’s Prime Minister Shehbaz Sharif has received U.S. President Donald Trump’s invitation to join the Board of Peace for Gaza, a spokesperson for Pakistan’s ministry of foreign affairs said in a statement. “Pakistan will remain engaged with international efforts for peace and security in Gaza, leading to a lasting solution to the Palestine issue in accordance with United Nations resolutions,” the statement added. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Donald Trump ha comunicato i nomi dei membri del Board of Peace per Gaza, un organismo istituito nella seconda fase dell’accordo tra Israele e Hamas. Questo consiglio ha il compito di facilitare la gestione e la stabilità nella Striscia di Gaza, nel rispetto degli impegni presi. La nomina dei componenti rappresenta un passo importante nel processo di dialogo e cooperazione tra le parti coinvolte.

Il 17 gennaio 2026, a Gaza è stato annunciato il “Board of Peace”, un organismo incaricato di gestire la governance temporanea e la ricostruzione della regione, in seguito al recente cessate il fuoco. Questa iniziativa, promossa dall’amministrazione Trump, coinvolge diverse componenti e ha suscitato diverse controversie. Di seguito, vengono analizzati la struttura, i membri e le implicazioni di questa proposta.

