Finisce contro un albero e poi si ribalta incidente stradale nella notte a Piediluco

Nella notte, un incidente si è verificato lungo la strada di Canale, che collega Piediluco alla superstrada. Un veicolo ha perso il controllo, finendo contro un albero e ribaltandosi. L'accaduto ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi, creando disagi alla circolazione e preoccupazione tra i residenti della zona.

Incidente stradale nella notte appena trascorso lungo la strada di Canale, che da Piediluco conduce verso la superstrada. Per cause in corso di accertamento, un'auto è finita contro un albero per poi ribaltarsi.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni oltre ai medici del 118 e agli.

