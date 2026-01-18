Incendio di un motorino le fiamme arrivano fino al primo piano di un palazzo
Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, a Milano, in via Boifava 29, si è verificato un incendio che ha coinvolto un motorino e si è esteso fino al primo piano di un edificio. L’episodio ha generato preoccupazione tra i residenti della zona Chiesa Rossa. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle eventuali responsabilità.
Paura tra i residenti del palazzo di via Boifava 29, a Milano, in zona Chiesa Rossa. Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, sconosciuti hanno dato alle fiamme un motorino. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
