Incendio di un motorino le fiamme arrivano fino al primo piano di un palazzo

Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, a Milano, in via Boifava 29, si è verificato un incendio che ha coinvolto un motorino e si è esteso fino al primo piano di un edificio. L’episodio ha generato preoccupazione tra i residenti della zona Chiesa Rossa. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle eventuali responsabilità.

