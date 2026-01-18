Incendio di un motorino le fiamme arrivano fino al primo piano di un palazzo

Da milanotoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, a Milano, in via Boifava 29, si è verificato un incendio che ha coinvolto un motorino e si è esteso fino al primo piano di un edificio. L’episodio ha generato preoccupazione tra i residenti della zona Chiesa Rossa. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle eventuali responsabilità.

Paura tra i residenti del palazzo di via Boifava 29, a Milano, in zona Chiesa Rossa. Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, sconosciuti hanno dato alle fiamme un motorino. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Shangay | Incendio in via Nino Bixio, due appartamenti inagibili dopo le fiamme al quarto piano

Leggi anche: Incendio nella pizzeria al piano terra, evacuato palazzo di 11 piani

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.