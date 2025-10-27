Shangay | Incendio in via Nino Bixio due appartamenti inagibili dopo le fiamme al quarto piano

Livornotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Passata la paura, è il momento della conta dei danni. Nella mattina di oggi lunedì 27 ottobre i vigili del fuoco insieme ai tecnici di Casalp e a quelli della protezione civile hanno effettuato un sopralluogo in via Nino Bixio 42, dove nella serata di ieri si è sviluppato un incendio che ha. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Incendio in appartamento, una ferita e 30 evacuati - LIVORNO — Nella serata di oggi, domenica 26 Ottobre, un incendio è scoppiato in un appartamento in via Nino Bixio. Si legge su toscanamedianews.it

