Shangay | Incendio in via Nino Bixio due appartamenti inagibili dopo le fiamme al quarto piano
Passata la paura, è il momento della conta dei danni. Nella mattina di oggi lunedì 27 ottobre i vigili del fuoco insieme ai tecnici di Casalp e a quelli della protezione civile hanno effettuato un sopralluogo in via Nino Bixio 42, dove nella serata di ieri si è sviluppato un incendio che ha. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
