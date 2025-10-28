Collettivi all’attacco di Marco Lisei in un liceo di Bologna interviene la Digos Bignami | L’odio di chi nega il dialogo

I soliti collettivi rossi in azione a Bologna. Stavolta contro il senatore di FdI, Marco Lisei, che non solo è stato contestato, ma gli è stato impedito l’ingresso a l liceo Minghetti, dove avrebbe dovuto prendere parte a una assemblea. Doveva essere una mattinata di confronto sulla situazione geopolitica chiamando esperti di diritto internazionale, docenti universitari, politici e attivisti. Tra loro anche il senatore di Fratelli d’Italia che al suo arrivo è stato contestato da parte degli studenti dentro e fuori la scuola. Lisei contestato dai collettivi rossi a Bologna. Accolto tra cori come “Meloni Meloni dimissioni” e “Bella ciao”, bandiere della Palestina e volantini in cui il volto del senatore è stato raffigurato sul corpo di una donna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

