Spotify sotto attacco hacker | svaligiato e messo online il 99% della musica sulla piattaforma

Recentemente, Spotify ha confermato di essere stata vittima di un attacco hacker che ha portato alla diffusione pubblica di circa il 99% del suo catalogo musicale. La piattaforma, nota per la vasta offerta di brani, ha comunicato di aver subito un prelievo di dati da parte di soggetti esterni. Questa situazione solleva importanti questioni sulla sicurezza dei dati e sulla tutela dei contenuti digitali.

Circa il 99% del catalogo musicale di Spotify è finito online a causa di un attacco hacker. La popolarissima piattaforma musicale ha confermato nelle ultime ore di essere stata vittima di un grande prelievo di dati da parte di soggetti esterni. A rivendicare l'operazione di scraping (una tecnica.

Spotify sotto attacco: milioni di dati rubati - Un gruppo di hacker avrebbe attaccato Spotify per diffondere metadata di circa 86 milioni di brani appartenenti alla piattaforma di streaming ... billboard.it

Spotify sotto attacco: l’intero catalogo finisce sui torrent - Una delle piattaforme di streaming più utilizzate al mondo si trova al centro di un episodio senza precedenti. tecnoandroid.it

Un resoconto, da chi c’è stato, delle due notti argentine degli Oasis a Buenos Aires dello scorso 15 e 16 novembre. L’intervista ad Alessandro, l’ottavo episodio di Oasis Reunion Diaries è disponibile nel video YouTube qui sotto e su Spotify al link: https://open - facebook.com facebook

Anna’s Archive ha rilasciato 300 TB di musica estratti da Spotify su Torrent. Aggirato il DRM della piattaforma che conferma l’attacco hacker. Siamo di fronte al più grande atto di pirateria dell’era dello streaming leggi il nostro articolo x.com

