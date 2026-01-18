In due giorni raccolte oltre 1.500 firme per tutelare lo scenario manzoniano di Cavagna
In soli due giorni sono state raccolte oltre 1.500 firme per tutelare l’ambiente
L'iniziativa lanciata dall'Associazione Bovara contro la variante al Pgt incontra il consenso della cittadinanza. "Anche una semplice villetta in più farebbe la differenza, possibile preludio a ulteriori espansioni" Continua a far discutere l'intenzione di cambiare il regolamento edilizio per la località naturalistica di Cavagna. Dopo l'allarme lanciato dall'Associazione Bovara, preoccupata dalla prossima variante al Pgt, è giunta la risposta del gruppo di maggioranza consiliare lecchese. Ma il sodalizio va avanti, così come la raccolta firme, giunta a oltre 1.500 adesioni in sole 24 ore. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
