Cavagna un paesaggio manzoniano in pericolo | Il PGT minaccia l' unico luogo rurale autentico

Da leccotoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cavagna, un paesaggio rimasto intatto nel tempo, si trova oggi sotto minaccia a causa del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT). La tutela dell’identità rurale di questo luogo dipende dalla partecipazione consapevole dei cittadini, che devono vigilare affinché le politiche urbanistiche rispettino e preservino le caratteristiche storiche e ambientali del territorio. La cura del paesaggio è un impegno condiviso, fondamentale per conservare l’autenticità di Cavagna.

La tutela dell'identità di un territorio è responsabilità dei propri cittadini, prima ancora che delle istituzioni. L'Associazione Giuseppe Bovara, rispondendo alle istanze di tanti di loro, ha partecipato alla variante del PGT, in corso di approvazione, occupandosi di un luogo di alto valore

