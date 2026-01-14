Cavagna un paesaggio manzoniano in pericolo | Il PGT minaccia l' unico luogo rurale autentico

Cavagna, un paesaggio rimasto intatto nel tempo, si trova oggi sotto minaccia a causa del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT). La tutela dell’identità rurale di questo luogo dipende dalla partecipazione consapevole dei cittadini, che devono vigilare affinché le politiche urbanistiche rispettino e preservino le caratteristiche storiche e ambientali del territorio. La cura del paesaggio è un impegno condiviso, fondamentale per conservare l’autenticità di Cavagna.

