Un grande Volley Bergamo 1991 si arrende solo al tiebreak | Milano vince alla ChorusLife Arena

Una battaglia avvincente alla ChorusLife Arena Bergamo, dove il Volley Bergamo 1991 sfiora la vittoria contro Vero Volley Milano, che alla fine prevale al tiebreak. Una sfida intensa tra due grandi team, disputata fino all’ultimo punto, con le rossoblù che hanno messo in difficoltà una delle formazioni più forti del campionato.

Bergamo. Una battaglia sportiva di quelle vere, decisa solo all’ultimo pallone. Non dice bene al Volley Bergamo 1991, se si guarda solo il dito: Vero Volley Milano vince 3-2, fa il colpo davanti ai 4mila della ChorusLife Arena, ma le rossoblù se la giocano alla pari fino alla fine con una delle potenze del campionato italiano, piena di stelle che hanno illuminato la notte orobica. Due punti se li portano a casa le ospiti, ma per la squadra di coach Carlo Parisi c’è un punto di consapevolezza e carica per aver messo in difficoltà fino all’ultimo una squadra superiore, con più esperienza e talento. Bergamonews.it

HIGHLIGHTS | PROSECCO DOC vs VOLLEY BERGAMO 1991

