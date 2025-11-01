Il Volley Bergamo 1991 dura un set e mezzo | Conegliano vince ancora alla ChorusLife Arena
Bergamo. In una ChorusLife Arena che non è quasi tutta esaurita, ma molto poco ci manca (4.310 spettatori), il rematch tra Volley Bergamo 1991 e Imoco Conegliano finisce ancora con una vittoria in trasferta delle più forti di tutte. Le rossoblù partono col piede giusto, restano in partita per due set, poi si spengono alla distanza di fronte all’autorevolezza del gioco delle venete, che dopo il successo di marzo (0-3) si prendono un altro match di fronte a migliaia di appassionati di pallavolo, che tifano Bergamo, ma accolgono la squadra di Santarelli con non indifferenti standing ovation, soprattutto per Moki De Gennaro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
