Il teatro senza barriere Pitecus agli Instabili

Il teatro senza barriere Pitecus agli Instabili presenta questa sera alle 21 uno spettacolo di Antonio Rezza e Flavia Mastrella. Con il loro linguaggio unico e originale, i due artisti portano sul palco un’esperienza teatrale che combina comicità e riflessione, mantenendo un approccio libero da barriere e pregiudizi. Un’occasione per apprezzare un teatro autentico, in grado di coinvolgere e stimolare il pubblico in modo diretto e sincero.

Anarchico, vulcanico e irriverente: è il teatro comico di Antonio Rezza e Flavia Mastrella (foto sotto) che stasera alle 21.15 irrompe al Piccolo Teatro degli Instabili con "Pitecus", uno dei capolavori dei due artisti, premiati con il Leone d'oro alla carriera alla Biennale di Venezia 2018. E' senza dubbio uno degli spettacoli e dei ritorni più attesi della stagione, presentato fuori abbonamento e in collaborazione con Cambio Festival Winter, l'evento musicale dedicato alla world music organizzato da Ponte Levatoio che per l'edizione invernale propone due appuntamenti ideati insieme agli Instabili.

Agli Instabili il 18 gennaio lo spettacolo Pitecus in collaborazione con Cambio Festival

L'arte della recitazione abbatte le barriere a Caselette, al via "Tra palco e lealtà" CASELETTE - A partire dal 23 gennaio, il Teatro Cav. Magnetto di Caselette diventerà il palcoscenico di un'esperienza umana e artistica straordinaria intitolata "Tra palco e lealtà"

