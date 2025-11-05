Instabili Vaganti al Teatro Cortazar con ' Luce' Nicola Pianzola porta in scena il lascito morale di Pasolini

Sabato 8 alle 19 al Teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro c'è un nuovo appuntamento del festival diffuso 'Totem'.  La compagnia teatrale Instabili Vaganti presenta 'Luce', spettacolo che restituisce la potenza poetica, politica e visionaria di Pier Paolo Pasolini a cinquant'anni dalla sua morte.

