Instabili Vaganti al Teatro Cortazar con ' Luce' Nicola Pianzola porta in scena il lascito morale di Pasolini

Sabato 8 alle 19 al Teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro c'è un nuovo appuntamento del festival diffuso ‘Totem’. La compagnia teatrale Instabili Vaganti presenta 'Luce', spettacolo che restituisce la potenza poetica, politica e visionaria di Pier Paolo Pasolini a cinquant’anni dalla sua morte. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

A cinquant'anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini Instabili Vaganti - Experimental Theatre Company presenta a #totem2025 Sabato 8 novembre ore 19 Teatro Julio Cortazar (Via della Ricostruzione 40 - Pontelagoscuro FE) Ingresso a offerta

