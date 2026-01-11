Un teatro in legno senza barriere Lo Spazio Rosmini si rifà il look

Lo Spazio Rosmini di Monza, teatro in legno senza barriere, si rinnova con una nuova struttura per accogliere spettacoli, conferenze e attività culturali. Questa iniziativa, promossa dall’associazione sportiva Silvia Tremolada, contribuirà a rafforzare il ruolo dello spazio come punto di riferimento per eventi sociali e culturali nella comunità locale. La ristrutturazione mira a migliorare l’accessibilità e la funzionalità dell’area, mantenendo un’atmosfera semplice e funzionale.

Una nuova struttura in legno per ospitare spettacoli, conferenze, attività culturali e sociali. Si arricchirà ancor più di vita lo Spazio Rosmini di Monza, grazie a un'iniziativa dell'associazione sportiva Silvia Tremolada, che lo gestisce da quasi 5 anni. È stato pubblicato, infatti, il progetto di fattibilità tecnico-economica di Echo "Proscenio a cielo aperto", un moderno e leggero teatro fatto di materiali ecosostenibili e pienamente accessibile, com'è nello spirito dell'associazione che dal 1984 insegna discipline sportive a persone con disabilità fisica, sensoriale e intellettiva. Il progetto ha ottenuto il sostegno economico dell'amministrazione, che con un contributo di 50mila euro copre una parte dei 101.

