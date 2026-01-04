Sabatini promuove il Milan | Squadra solida ed efficace Nessun problema per i rossoneri a Cagliari

Sandro Sabatini ha analizzato la recente vittoria del Milan a Cagliari, evidenziando la solidità difensiva della squadra e l’efficacia delle prestazioni, in particolare quella di Fullkrug. Il giornalista di Mediaset ha sottolineato come i rossoneri abbiano affrontato la trasferta senza difficoltà, confermando la buona forma e l’organizzazione del team. Un commento che offre una panoramica equilibrata sull’andamento degli uomini di Pioli.

Il noto giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha commentato nel suo ultimo video pubblicato su YouTube la vittoria del Milan a Cagliari, sottolineando la solidità difensiva e la prestazione di Fullkrug. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

