La governatrice Proietti | Serve un’azione decisa ed efficace per il rilascio di Alberto

La governatrice Proietti sottolinea l’urgenza di un intervento deciso per il rilascio di Alberto Trentini. Con il Venezuela in una fase di forte tensione e instabilità, è fondamentale agire rapidamente e con efficacia per garantire il rientro a casa di Trentini, evitando rischi di violenze e rivolte. La situazione richiede un impegno immediato da parte delle autorità per tutelare la sicurezza e i diritti di tutti coinvolti.

Riportare a casa Alberto Trentini. Ora più che mai urge un’azione decisa ed efficace del governo. Il Venezuela attraversa ore tesissime e nessuno può assicurare che non ci saranno rivolte, violenze e tensioni sociali. La Costituzione è chiara: l’Italia ripudia la guerra come strumento per regolare le controversie. Ho sempre condannato il regime brutale di Maduro e le sue azioni repressive. Sono trascorsi 416 giorni dall’ingiustificato arresto di Trentini, un italiano che ci rende orgogliosi. Ha dedicato la sua vita ai più deboli, era in Venezuela per aiutare mettendo a disposizione il suo cuore e la sua energia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

