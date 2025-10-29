Monteforte Irpino il programma elettorale di Scegliamo Monteforte in vista delle amministrative
Semplificare non vuol dire banalizzare. Semplificare significa farsi carico della complessità, banalizzare vuol dire eluderla.Ecco, Scegliamo Monteforte è un progetto plurale il cui senso va ricercato proprio nell’urgenza di riscoprire il valore della complessità, perché come amava suggerire un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Conferenza stampa indetta da "Avellino Hinterland" a Monteforte Irpino #MonteforteIrpino - facebook.com Vai su Facebook
Monteforte, Siricio tra la gente “sfida” i competitor: “Organizziamo un confronto tra candidati - È partita la campagna elettorale della lista “È ora” che candida a sindaco di Monteforte Irpino Fabio Siricio. Da irpinianews.it
“Noi per Monteforte”, appello alla partecipazione - “Abbiamo deciso di scendere in campo per essere al servizio dei nostri concittadini, per cercare di trovare soluzioni ai loro problemi e ascoltare i loro bisogni. Si legge su irpinianews.it