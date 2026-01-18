Nel match tra Milan e Lecce, il primo gol di Füllkrug al 31’ del secondo tempo decide la partita, consentendo ai rossoneri di ottenere una vittoria importante. Con questo risultato, il Milan si avvicina a -3 punti dall’Inter, mantenendo viva la speranza di una posizione di vertice in campionato. La partita ha mostrato una fase equilibrata, con il Milan che ha saputo sfruttare al meglio l’occasione decisiva.

Milan-Lecce 1-0 RETI: 31'st Füllkrug. MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6.5, Gabbia 7, De Winter 6; Saelemaekers 7 (35'st Athekame sv), Ricci 6 (28'st Loftus-Cheek sv), Jashari 6 (42'st Modric sv), Rabiot 6.5, Estupiñan 5; Pulisic 5.5 (28'st Füllkrug 7.5), Leao 6 (42'st Nkunku sv). In panchina: Terracciano, Torriani, Bartesaghi, Odogu, Pavlovic, Y. Fofana. Allenatore: Allegri 6.5. LECCE (4-3-3): Falcone 8; Ndaba 6, Siebert 6, Tiago Gabriel 5.5, Gallo 5.5 (40'st N'Dri sv); Gandelman 5.5, Ramadani 5 (40'st Maleh sv), Coulibaly 5.5; Sottil 5.5 (9'st Banda 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il primo gol di Füllkrug affonda il Lecce, il Milan risale a -3 dall'Inter

Diretta gol Serie A LIVE: primo gol di Fullkrug, il tedesco decide Milan Lecce

Segui la diretta gol della 21ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, gol e moviola. In questa partita, il tedesco Fullkrug segna il primo gol e decide l'incontro tra Milan e Lecce. Restate aggiornati per tutte le cronache e le analisi delle sfide di oggi, in un appuntamento dedicato alla massima serie del calcio italiano.

Diretta gol Serie A LIVE: primo gol di Fullkrug, si sblocca Milan Lecce

Segui la diretta live della 21ª giornata di Serie A: il primo gol di Fullkrug apre le sfide tra Milan e Lecce. In tempo reale, aggiornamenti su risultati, sintesi, tabellini e moviola per tutte le partite in programma, offrendo un quadro completo di questa giornata di campionato. Rimani informato con cronache dettagliate e analisi accurate, in un appuntamento quotidiano dedicato al calcio italiano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Milan-Lecce 1-0, le pagelle: Fullkrug (7) decisivo col primo gol in Serie A, Saelemaekers (7) assist perfetto, Leao (5,5) non si vede - 0 contro il Lecce, di "corto muso" come piace al suo allenatore. msn.com