Diretta gol Serie A LIVE | primo gol di Fullkrug si sblocca Milan Lecce

Segui la diretta live della 21ª giornata di Serie A: il primo gol di Fullkrug apre le sfide tra Milan e Lecce. In tempo reale, aggiornamenti su risultati, sintesi, tabellini e moviola per tutte le partite in programma, offrendo un quadro completo di questa giornata di campionato. Rimani informato con cronache dettagliate e analisi accurate, in un appuntamento quotidiano dedicato al calcio italiano.

