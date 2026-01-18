Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN, il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica, rappresenta il costo medio dell’energia in Italia. Al 18 gennaio 2026, il valore si aggira a 0,131 €kWh. In questa pagina si analizzano l’andamento e le variazioni orarie del prezzo, offrendo un quadro aggiornato e dettagliato sull’andamento del mercato elettrico nazionale.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato al 18 Gennaio 2026 si attesta a 0,131 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 17 Gennaio 2026, si osservano variazioni orarie significative: il prezzo minimo registrato è stato di 0,119 €kWh (alle ore 3), mentre il massimo ha raggiunto 0,148 €kWh (alle ore 19). Le ore più economiche della giornata sono risultate quelle notturne e di prima mattina (tra le 3:00 e le 6:00), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia serale, tra le 18:00 e le 20:00. Queste dinamiche riflettono l’andamento tipico della domanda elettrica, con prezzi più bassi nelle ore di minor consumo e rialzi nelle fasce di punta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

