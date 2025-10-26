Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 26 Ottobre 2025, si attesta a 0,0835 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 25 Ottobre 2025, il prezzo minimo è stato di 0,0477 €kWh mentre il massimo ha raggiunto 0,1248 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle centrali della giornata, in particolare tra le 14:00 e le 15:00, mentre il picco di prezzo si è registrato tra le 21:00 e le 22:00. Questa volatilità oraria riflette l’andamento tipico del mercato elettrico, con prezzi più bassi nelle ore di minore domanda e picchi nelle fasce serali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

