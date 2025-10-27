Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 27 Ottobre 2025 si attesta a 0,1050 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, il prezzo minimo è stato di 0,0435 €kWh (alle ore 2), mentre il massimo ha raggiunto 0,1387 €kWh (alle ore 18). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle notturne, in particolare tra l’1 e le 5, mentre il picco di costo si è verificato nel tardo pomeriggio e in prima serata, tra le 17 e le 20. Queste oscillazioni confermano l’importanza di monitorare le fasce orarie per ottimizzare la spesa energetica, soprattutto per chi ha contratti indicizzati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
