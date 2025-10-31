Guerra aperta fra Messina e Schifani l' ex Fdi lancia la sfida | Se c' è lui mi candiderò anche io alla presidenza della Regione

E'guerra aperta fra il deputato nazionale Manlio Messina e il governatore Renato Schifani. Dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Siciliana, che lo scorso mercoledì ha detto che il suo governo "si pone in sintonia e in continuità con quello di Nello Musumeci", interviene a gamba tesa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Guerra aperta fra Messina e Schifani, l'ex Fdi lancia la sfida: "Se c'è lui, mi candiderò anch'io alla presidenza della Regione" - X Vai su X

Jake Gyllenhaal non farà parte del nuovo sequel di Road House annunciato da Doug Liman, in guerra aperta con Amazon dopo la mancata distribuzione nei cinema del primo film. - facebook.com Vai su Facebook

Guerra aperta fra Messina e Schifani, l'ex Fdi lancia la sfida: "Se c'è lui, mi candiderò anch'io alla presidenza della Regione" - Il deputato nazionale interviene dopo le dichiarazioni del governatore: "Ha la memoria corta, Forza Italia e Lega tradirono l'impegno assunto allora dal centrodestra e da Nello Musumeci. Riporta palermotoday.it

Messina rinvia il rientro in Fratelli d'Italia: «Qualcuno non lo auspica». E attacca Schifani: «Il suo bis? Non ci sono le condizioni» - L'ex big del partito di Giorgia Meloni parla del suo possibile ritorno: «Il mio percorso non può essere in un altro partito». Si legge su lasicilia.it

Manlio Messina “in guerra” con Schifani: “Se si ricandida, scendo in campo contro di lui” - Arrivano parole di critica da parte dell'ex deputato di Fratelli d'Italia, Manlio Messina, nei confronti del presidente della Regione Renato ... Secondo newsicilia.it