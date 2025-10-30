Guerra aperta fra Messina e Schifani l' ex Fdi lancia la sfida | Se c' è lui mi candiderò anch' io alla presidenza della Regione
E' guerra aperta fra il deputato nazionale Manlio Messina e il governatore Renato Schifani. Dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Siciliana, che ieri ha detto che il suo governo "si pone in sintonia e in continuità con quello di Nello Musumeci", interviene a gamba tesa il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
