il pontificato di prevost comincia adesso finito il giubileo

Il pontificato di Prevost inizia ora, dopo la conclusione del Giubileo. Con la fine degli eventi giubilari, Leone XIV può concentrarsi su obiettivi fondamentali: rafforzare la curia, attuare le riforme di papa Francesco, ricucire le divisioni interne e mantenere il ruolo attrattivo del cattolicesimo in un mondo in rapido cambiamento. Questa fase segna un nuovo capitolo di impegno e rinnovamento per la Chiesa.

Il pontificato di Prevost comincia adesso. Chiusa la Porta Santa, e senza più la pletora degli appuntamenti giubilari, Leone XIV può dedicarsi ai grandi obiettivi del suo governo: il rilancio della curia nel suo ruolo di istituzione-guida di una realtà molto variegata comprendente un miliardo e quattrocento milioni di fedeli, la razionalizzazione delle riforme di papa Francesco, la ricucitura delle spaccature prodottesi durante la lunga guerra civile scatenata dagli ultraconservatori anti-Bergoglio, l'impegno a far sì che il cattolicesimo mantenga una capacità "attrattiva" (copyright Benedetto XIV) in un mondo in rapidissima trasformazione tecnologica, sociale e culturale.

