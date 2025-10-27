Prevost va verso i primi 6 mesi di pontificato ma la sensazione è quella di un immobilismo opportunistico
L'apertura bergogliana ad accogliere tutti i migranti, a santificare gli occupanti, gli abusivi, gli irregolari, i delinquenti non stupisce. Ma preoccupa anche per la totale indifferenza alle conseguenze. Papa Prevost si avvia ai primi sei mesi di regno, che non è un'eternità ma neppure un te. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Prevost al Colle per sua prima visita - Prima visita al Colle per Prevost, che è stato scortato dal Vaticano, per circa 4km, in automobile, da 12 corazzieri in moto e 32 a cavallo. Scrive rainews.it