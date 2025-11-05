Dopo 35 anni chiude il negozio storico Q di Ravenna Chiara | Voglio dedicare più tempo a me stessa

Ilrestodelcarlino.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ravenna, 5 novembre 2025 – ‘ Q ’, storico negozio di calzature e abbigliamento sotto i portici di via Gordini, chiude. La serranda si abbasserà il 14 dicembre. Perché chiude il negozio Q: lo spiega la titolare. “Dopo 35 anni di lavoro, credo sia arrivato il momento di dedicare un po’ più di tempo a me stessa” spiega la titolare, Chiara Caldironi. “Qui in via Gordini – racconta – sono arrivata 23 anni fa, insieme alla mia socia Lucia Vino, poi 9 anni fa lei ha rilevato un altro negozio e io sono rimasta qui a gestire l’attività da sola. Il lavoro mi è sempre piaciuto e questa è una bella strada, dove il movimento non manca, anzi, la vicinanza del teatro e della Tomba di Dante mi ha portato in questi anni una presenza varia, fatta di clienti abituali, ma anche di tanti turisti e abbiamo sempre lavorato, anche in periodi più critici nei quali altre zone del centro erano un po’ più in sofferenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

dopo 35 anni chiude il negozio storico q di ravenna chiara voglio dedicare pi249 tempo a me stessa

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo 35 anni chiude il negozio storico Q di Ravenna. Chiara: “Voglio dedicare più tempo a me stessa”

Approfondisci con queste news

dopo 35 anni chiudeGalerie Francesca Pia chiude dopo 35 anni: una fine che si fa emblema di un mercato - Da Berna a Zurigo, in 35 anni Galerie Francesca Pia ha definito un capitolo decisivo della scena artistica svizzera ma ora deve chiudere ... Lo riporta exibart.com

dopo 35 anni chiudeAssoluzione per lo chef Marco Sacco: dopo quattro anni si chiude il «vongola gate» - Lo chef piemontese e la moglie Raffaella Marchetti, accusati di aver servito nel luglio 2021 molluschi contaminati da norovirus, sono stati giudicati innocenti dalla Corte d’Appello di Torino: «Il fat ... Secondo corriere.it

dopo 35 anni chiudeBitcoin chiude ottobre in rosso dopo 7 anni, rialzo atteso per novembre - Dopo sei anni consecutivi di rialzi, Bitcoin registra il primo ottobre negativo dal 2018, ma gli esperti ritengono che il quarto trimestre possa ancora ... Scrive borsainside.com

Cerca Video su questo argomento: Dopo 35 Anni Chiude