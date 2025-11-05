Dopo 35 anni chiude il negozio storico Q di Ravenna Chiara | Voglio dedicare più tempo a me stessa

Ravenna, 5 novembre 2025 – ‘ Q ’, storico negozio di calzature e abbigliamento sotto i portici di via Gordini, chiude. La serranda si abbasserà il 14 dicembre. Perché chiude il negozio Q: lo spiega la titolare. “Dopo 35 anni di lavoro, credo sia arrivato il momento di dedicare un po’ più di tempo a me stessa” spiega la titolare, Chiara Caldironi. “Qui in via Gordini – racconta – sono arrivata 23 anni fa, insieme alla mia socia Lucia Vino, poi 9 anni fa lei ha rilevato un altro negozio e io sono rimasta qui a gestire l’attività da sola. Il lavoro mi è sempre piaciuto e questa è una bella strada, dove il movimento non manca, anzi, la vicinanza del teatro e della Tomba di Dante mi ha portato in questi anni una presenza varia, fatta di clienti abituali, ma anche di tanti turisti e abbiamo sempre lavorato, anche in periodi più critici nei quali altre zone del centro erano un po’ più in sofferenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

