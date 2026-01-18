Il Napoli si prepara alla finestra di mercato di gennaio, valutando attentamente le opportunità di rafforzamento della rosa. La società azzurra monitora con attenzione le possibili mosse, mantenendo un approccio cauto e strategico. Sullo sfondo, la sfida con Roma e Juventus per le trattative più interessanti, mentre Manna e il suo team lavorano per individuare le soluzioni più adatte alle esigenze della squadra.

Il Napoli continua a lavorare su più fronti per il mercato di gennaio. La dirigenza azzurra ha diversi nomi sulla lista dei possibili acquisti, ma deve temporeggiare. Le cessioni, oramai si sa, sono la grande priorità. Se la società partenopea dovesse piazzare alcuni esuberi, allora potrebbe sferrare alcuni colpi. Manna pensa anche al futuro e, infatti, ha messo nel mirino un giovane talento della Fiorentina. Su di lui anche Roma e Juventus. Il Napoli pensa al futuro: occhi sul talento della Fiorentina. Subentrato anche nell’ultimo turno di campionato contro il Milan, Niccolò Fortini è un obiettivo del Napoli per la fascia sinistra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Napoli sfida Roma e Juventus sul mercato: Manna al lavoro

Il Napoli sfida la Roma! Manna è già al lavoro: l’affare per il classe 2002 può decollare

Il Napoli continua a rinforzare la rosa e si concentra su Moris Valincic, giovane terzino destro classe 2002 della Dinamo Zagabria. La società azzurra sta trattando l’operazione, con l’obiettivo di perfezionare l’acquisto durante la prossima sessione di mercato di giugno. L’interesse per il calciatore sottolinea l’impegno del club nel pianificare il futuro e rafforzare la squadra con talenti emergenti.

Napoli-Juve, è sfida sul mercato: Manna accelera per il classe 2003 della Serie A

Napoli e Juventus si contendono Arthur Atta, centrocampista francese dell’Udinese, nel mercato estivo. Le due società hanno avviato trattative per assicurarsi il giovane classe 2003, con i partenopei che hanno già avviato contatti diretti con la proprietà friulana. La sfida tra i club italiani si concentra sulla futura destinazione del talento, in un mercato caratterizzato da attenzione e strategie mirate.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Serie A, in campo Parma-Genoa: sfida di metà classifica Ieri Napoli-Sassuolo 1-0. Inter-Udine: 1-0. L'Atalanta sbatte sul muro di Pisa: è 1 a 1, Cagliari-Juventus 1-0: posto in Champions a rischio per i bianconeri. Segui la cronaca testuale su Rainews.it - facebook.com facebook

Dinamo-Napoli è sfida tra aspiranti ai playoff scudetto x.com