Il Napoli sfida la Roma! Manna è già al lavoro | l’affare per il classe 2002 può decollare

Il Napoli continua a rinforzare la rosa e si concentra su Moris Valincic, giovane terzino destro classe 2002 della Dinamo Zagabria. La società azzurra sta trattando l’operazione, con l’obiettivo di perfezionare l’acquisto durante la prossima sessione di mercato di giugno. L’interesse per il calciatore sottolinea l’impegno del club nel pianificare il futuro e rafforzare la squadra con talenti emergenti.

Il Napoli ha messo gli occhi su Moris Valincic, terzino destro classe 2002 della Dinamo Zagabria, e sta già lavorando per portarlo a Castel Volturno a giugno. Secondo Gianluca Di Marzio la dirigenza azzurra sta spingendo per chiudere l’intesa con il club croato già ora, ma concorrenza è alta: anche la Roma è sulle sue tracce. Valincic, il piano del Napoli. Moris Valincic, 24 anni compiuti da poco, è uno dei prospetti più interessanti del campionato croato. Diversi club si sono già mossi per accaparrarselo, tra cui anche gli azzurri. Con le note limitazioni finanziarie, il Napoli ha scelto la strada più intelligente: anticipare la concorrenza bloccando il giocatore per la prossima estate. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

