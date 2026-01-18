Il mondo di Yellowstone si espande | Ecco il teaser trailer di The Madison

Paramount+ presenta il teaser trailer di The Madison, il nuovo capitolo dell’universo di Yellowstone ideato da Taylor Sheridan. Questa anteprima offre uno sguardo alle atmosfere e alle tematiche che caratterizzeranno la serie, proseguendo la narrazione già apprezzata dai fan. Un’occasione per scoprire le novità e le evoluzioni di un mondo che continua ad espandersi, mantenendo l’attenzione su storie di natura, potere e tradizione.

Paramount+ ha svelato il teaser trailer di The Madison, l'atteso nuovo capitolo dell'universo televisivo creato da Taylor Sheridan. Il teaser trailer, appena rilasciato, offre uno sguardo ravvicinato all'atmosfera della serie, confermando l'estetica cruda e profonda che ha reso celebre il franchise di Yellowstone, di cui questa produzione rappresenta l'ideale proseguimento contemporaneo. The Madison si concentra sulla figura di Stacy Clyburn (interpretata da Michelle Pfeiffer ), una donna che, in seguito a una tragedia familiare, decide di lasciare New York per stabilirsi nella Madison River Valley, nel Montana.

