Supergirl | ecco il teaser trailer in italiano!

Come promesso, pochissimi minuti fa è arrivato online il teaser trailer ufficiale in italiano di Supergirl, attesissimo nuovo film del DC Universe firmato James Gunn e DC Studios con protagonista Milly Alcock. Trovate il trailer ufficiale in italiano subito sotto, mentre in fondo all’articolo trovate quello in lingua originale! “Supergirl,” il nuovo film dei DC Studios, uscirà nei cinema di tutto il mondo nell’estate del 2026 distribuito da Warner Bros. Pictures, con Milly Alcock nel doppio ruolo di SupergirlKara Zor-El. Craig Gillespie dirige il film da una sceneggiatura di Ana Nogueira. Quando un avversario inaspettato e spietato colpisce troppo vicino a casa, Kara Zor-El, alias Supergirl, è costretta a stringere un’improbabile alleanza intraprendendo un’epica avventura interstellare all’insegna della vendetta e della giustizia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it